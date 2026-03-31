Os crimes relacionados com o terrorismo diminuíram em 2025, ano em que foram sinalizadas e acompanhadas ligações a Portugal de suspeitos com perfil islamista, alguns associados ao terrorismo.

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), documento que foi entregue hoje na Assembleia da República, as autoridades registaram uma diminuição de 29,4% em comparação com o ano de 2024 nos crimes relacionados com organizações terroristas e terrorismo nacional e outras organizações terroristas e terrorismo internacional.

Os números relevam ainda que foram feitas 2.441 comunicações no âmbito da prevenção e combate ao terrorismo e da radicalização, através da Unidade de Coordenação Antiterrorismo integrada no Sistema de Segurança Interna.

O "terrorismo internacional de matriz islamista permaneceu, com efeito, uma das maiores ameaças suscetíveis de se projetarem sobre Portugal e sobre os interesses nacionais no exterior", lê-se no documento, que acrescenta que, até 2025, Portugal não foi alvo de nenhum atentado terrorista de matriz islamita.

Apesar de não ter sido detetado qualquer recrutamento de indivíduos para organizações terroristas, nem o planeamento de atentados terroristas em território nacional, o RASI revela que foram "sinalizadas, acompanhadas e avaliadas as ligações a Portugal de indivíduos com perfil islamista, alguns dos quais sujeitos a medidas internacionais por suspeitas de ligações ao terrorismo".

A sinalização destes suspeitos foi feita depois de as autoridades detetarem a intenção destes de se deslocarem a Portugal por curtos períodos de tempo, outros por utilizarem documentos de identificação portugueses e outros por manterem contactos com residentes em Portugal através de redes sociais ou por chamadas telefónicas.

"Foram também sinalizados endereços IP localizados no nosso país através dos quais se acede a propaganda jihadista associada a diferentes organizações terroristas", lê-se no RASI.