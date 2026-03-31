Criminalidade rodoviária aumentou 24% no ano passado

A criminalidade rodoviária aumentou em termos gerais 24% no ano passado, com os 38.463 casos registados a representarem uma subida de 7.441 participações em relação a 2024, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

No documento hoje divulgado indica-se que a criminalidade rodoviária teve em 2025 maior incidência nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e Faro, que representam 60% dos crimes registados.

Segundo os dados, aumentou a condução com taxa de álcool igual ou superior a 1,3 gramas por litro, aumentou a condução perigosa de veiculo, aumentou grandemente a condução sem habilitação, aumentou ligeiramente o homicídio por negligência em acidente de viação, e baixou bastante a ofensa à integridade física por negligencia em acidente de viação.

De acordo com o documento, que analisa os principais fatores de segurança relativos a 2025 e que foi hoje entregue no parlamento, o período da madrugada concentra cerca de metade dos registos de condutores embriagados. Os crimes aconteceram essencialmente em arruamentos e estadas nacionais e foram cometidos maioritariamente por homens, entre os 41 e os 64 anos.

Já quanto aos casos de condução sem habilitação são também predominantemente homens mas mais jovens e os crimes ocorreram durante a tarde.

No ano passado registaram-se 146.759 acidentes de viação, o que corresponde a um aumento de 3,8%. Registaram-se 448 vítimas mortais no local ou no percurso até à Unidade de Saúde, representando menos 6,1%, embora se tenha registado um aumento de feridos graves, que ascendeu a 2.816 (+2,2%) e no número de feridos leves, que atingiu os 45.460 casos (+1,9%).

Em 2025 o número global de vítimas de acidentes de viação, 48.724, aumentou 1,8% face ao ano anterior.

De acordo com os resultados da União Europeia produzidos pela Comissão, em 2024 Portugal registou 58 vítimas mortais por milhão de habitantes, enquanto a média europeia foi de 45.

Quanto à natureza dos acidentes, e com base em dados provisórios, as colisões foram responsáveis por 46,6% das vítimas mortais e 47,8% dos feridos graves. E houve uma redução significativa da mortalidade associada a atropelamentos (-46%).

As maiores reduções na mortalidade verificaram-se nos distritos de Braga e Leiria (-12% em ambos), bem como da Guarda (-10%). Ao contrário os maiores aumentos registaram-se em Aveiro e Bragança (mais 7% em ambos), assim como em Portalegre (mais 6%).

Também em 2025 foram registados 879.247 autos de contraordenação, o que representa um aumento de 2,2% relativamente ao ano anterior.

Os dados do RASI apontam para um registo de mais de 460.000 infrações por excesso de velocidade, o que representa uma diminuição de 10%