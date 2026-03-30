Entre o aumento dos custos e a incerteza global

Diário de Notícias:

- "Preço do gasóleo subiu 30% desde o início da guerra. Gasolina custa mais de 14%"

- "Congresso. Carneiro pressiona AD a escolher entre PS e Chega. 'É altura de exigirmos que se decida'"

- "Jogo online. Em Portugal 40% dos apostadores estão no mercado ilegal promovido por 'influencers'"

- "Educação. Número de alunos sem aulas aumenta e Porto passa a ser a segunda região mais problemática"

- "Energia. Atrasos no mercado do biometano deixam país com menos soberania energética"

- "Médio Oriente. Irão avisa os EUA para as consequências de uma invasão terrestre"

- "DN Brasil. Negócios. Mercado da saudade movimenta economia nesta Páscoa"

- "Fórmula 1. Antonelli faz história: é o mais jovem de sempre a liderar Mundial"

Correio da Manhã:

- "Pragas atacam residência oficial de Montenegro. Desbaratização e desratização em marcha"

- "Conflito no Médio Oriente. Trump teme grandes baixas na tomada de Ormuz"

- "Israel alarga invasão do Líbano"

- "Justiça já apanhou 2,8 milhões em pensões de Ricardo Salgado"

- "Líder reforçado. Carneiro pressiona AD e mostra PS reformista"

- "Ourém. Dois mortos e quatro feridos em colisão no IC9"

- "Futebol. Federação corre atrás de jackpot de 44,7 milhões"

- "Luta pelo 2.º lugar. Benfica quer explorar desgaste do Sporting"

- "Vagos. Rega filhos com gasolina e ateia fogo à casa"

- "Enfermeira assassina. PJ sabia onde se escondia Mariana"

Público:

- "Declaração de rendimentos do IRS Jovem passa a ser automática"

- "Congresso. PS promete 'oposição responsável', firme e de convergência"

- "Lisboa. Carris planeia recolocar linhas de elétrico desactivadas"

- "Foguetão da SpaceX. Portugal lança hoje cinco satélites de uma só vez no espaço"

- "Missa cancelada. Israel barra patriarca católico em Jerusalém"

- "Belém. Francisco José Viegas é o novo consultor de cultura de Seguro"

- "Jovens trans. 'Vamos a qualquer lugar do mundo para tomar os medicamentos'"

Jornal de Notícias:

- "Subida no preço das casas vale seis milhões por dia aos municípios"

- "Ampliação de Leixões não pode avançar sem nova marina"

- "Aveiro. 'Estamos a negociar um acordo com o Chega para termos maioria'. Entrevista a Luís Souto, presidente da Câmara"

- "Congresso do PS. Carneiro com guião alternativo mas aberto a entendimentos com o PSD"

- "Gondomar. Deixa cair pendura na mota a 200km/hora na A41 e foge"

- "Sentença. Advogado condenado por associar colega à prostituição"

- "Seleção. Experiências no ataque não trouxeram nada de novo"

- "Cláudia. Campeã de twerk vibra com paixão dos adeptos no Dragão"

Negócios:

- "Azul invoca gestão fraudulenta para exigir 189 milhões à TAP"

- "Luís Cabaço Martins. 'Custo das transportadoras subiram 6 milhões num mês'"

- "Guerra no Irão. Preços do Petróleo contaminam risco da dívida portuguesa"

- "Tribunal arresta ações da construtora Zagope"

- "Efacec perdeu 300 pessoas desde a entrada de Mutares"

- "Investidor privado. IRS sem erros. Dez passos para fazer tudo bem"

- "Trabalho noturno. Governo insiste em travar direitos de pais"

O Jornal Económico:

- "CAP pede 190 milhões de apoios devido à guerra"

- "Satélites portugueses chegam ao espaço para criar a 'Waze' dos oceanos"

- "DECO apela ao uso eficiente de energia 'sem alarmismos'"

- "PS quer menos IVA nos alimentos e combustíveis. Montenegro descarta"

- "Irão garante que EUA estão a planear ataque terrestre 'em segredo'"

- "Ouro reluz menos em tempo de guerra"

- "Gasolina desce até 2 cêntimos, mas Governo mantém desconto no ISP"

- "Luz verde ao acordo EU-EUA, mas com salvaguardas"

- "Obras do PRR que ficarão suspensas rondam os 500 milhões"

- "PIB da EU cresce menos 0,4 a 0,6 pontos percentuais"

O Jogo:

- "FC Porto. O Jogo viajou às origens do médio portista e falou com quem o viu crescer. Gabri, o elo mais forte"

- "Galegos torcem por reencontro com o Celta na final da Liga Europa"

- "Jogos dos dragões entram na agenda do outro lado da fronteira"

- "Mora deve recuperar a tempo do Famalicão"

- "Sporting. Leão chama Governo. Considera 'repugnantes' e 'criminosas' ações do rival azul e branco e recorda Fábio Veríssimo"

- "Andebol: Equipa não formalizou protesto"

- "Adversário na Champions: Arsenal com 12 lesionados"

- "Seleção. México 0 -- Portugal 0. Empate numa exibição que deixou mais dúvidas do que certezas. Teste sem Nota"

- "Martínez. 'Queria ver como era sem o Vitinha'"

- "Benfica. Desde 2011/2012, no Real Madrid, que um lateral-esquerdo não jogava tanto com Mourinho. Dahl como Marcelo"

- "Special One trabalhou-o para potenciar posicionamento e antecipação"

- "Lukebakio, Schjelderup e Sidny Cabral marcaram"

- "Extremos aquecem nas seleções"

- "Motociclismo. Miguel Oliveira foi três vezes terceiro na etapa algarvia do Mundial de Superbikes. Falcão pousou no pódio"

A Bola:

- "Pedro Gonçalves recua e junta-se a João Simões, Daniel Bragança e Flávio Gonçalves no meio-campo do Sporting em 2026/27. Novo coração na nova época"

- "Morita e Hjulmand de saída"

- "Rayan Lucas e Kochorashvili com o futuro incerto"

- "Benfica. Aursnes com trabalho extra"

- "FC Porto. 'Saí do FC Porto completamente realizado'. Em entrevista a A Bola, João Mário fala da experiência italiana"

- "México 0 -- 0 Portugal. Teste morno e sem 'salero'"

- "Roberto Martínez 'satisfeito' após o nulo em jogo particular"

- "Destino Aventura. Miguel Reisinho foi dançar com claque adversária"

- "Andebol. Clássico ainda mexe. Sporting pediu reunião com ministro do Desporto. Delegada ao jogo contou a A Bola que se sentiu mal no balneário do Dragão Arena"

- "Superbikes. Miguel Oliveira. 3º em Portimão"

Record:

- "Sporting. À caça de novo Hjulmand. SAD vai investir forte para substituir patrão do meio-campo"

- "Sporting. Varandas vai cumprir promessa e deixa-o sair a troco de 40 MEuro"

- "Arsenal de rastos. Gunners têm um total de 12 lesionados. Zubimendi, Rice, Eze e Saka na lista"

- "Seleção. México 0-0 Portugal. Paulinho ganha pontos. Entrou na segunda parte sob aplausos e mereceu elogios de Martínez"

- "Benfica. Aursnes reservado para o dérbi. Volta em breve aos treinos mas Mourinho não vai arriscar"

- "FC Porto. Mora corre contra o tempo. Gabri Veiga cumpre castigo diante do Famalicão"

- "Motociclismo. Miguel Oliveira brilha em Portimão. Somou segundo pódio do fim de semana"

- "Andebol. Leão queixa-se ao Governo. 'São absolutamente repugnantes as sucessivas ações que o FC Porto tem vindo a protagonizar', delegada ao jogo confirmou mau cheiro e sentiu-se mal"

- "Clube de Alvalade fala em 'ato criminoso'"