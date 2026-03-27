Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA sobem para 210.000 na semana passada

Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA atingiram 210.000 na semana passada, um aumento de 5.000 face ao nível da semana anterior, anunciou ontem o Departamento do Trabalho (DOL) norte-americano.

"Na semana que terminou a 21 de março, o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego, ajustado sazonalmente, foi de 210.000, um aumento de 5.000 em relação ao nível não revisto da semana anterior, de 205.000", indicou, em comunicado.

Por sua vez, a média móvel das últimas quatro semanas fixou-se em 210.500, uma descida de 250 em relação à média da semana anterior.

Já a taxa de desemprego, ajustada sazonalmente, ficou inalterada em 1,2% na semana que terminou em 14 de março.

Neste período, o número de desempregados, também ajustado sazonalmente, teve uma diminuição de 32.000 para 1.819.000, um mínimo desde 25 de maio de 2024.