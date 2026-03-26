Sancho Gomes reforça cooperação com autoridades venezuelanas e portuguesas

O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa foi recebido, ontem, na sede do Governo do Estado de La Guaira pelo Secretário de origem madeirense, José Luís Acosta, e pela Secretária de Geopolítica e Relações Internacionais, Andreína Echavez.

O encontro, conforme nota à imprensa da direcção regional, teve como principais objetivos o reforço dos laços históricos e culturais entre a Madeira e aquele estado venezuelano, o aprofundamento da cooperação bilateral e a identificação de novas oportunidades de investimento, contando também com a presença de empresários, dirigentes associativos e representantes de clubes desportivos madeirenses.

“Existe um interesse claro em aprofundar relações institucionais com a Madeira, assente nos fortes laços históricos e culturais que nos unem. (...) Estamos perante uma comunidade significativa e profundamente enraizada, com instituições de referência nas áreas cultural, desportiva e associativa, que testemunham a vitalidade da presença madeirense em La Guaira.” Sancho Gomes

Durante o encontro, foi igualmente evidenciado o potencial económico do território. “La Guaira apresenta hoje condições que podem favorecer o investimento, desde logo pela estabilidade e pelo clima de confiança que tem vindo a ser promovido, fatores essenciais para atrair empresários e dinamizar a economia local”, afirmou.

Acompanhado pelos Conselheiros das Comunidades Madeirenses e por empresários, Sancho Gomes percorreu o centro histórico de La Guaira, visitando alguns dos seus locais mais emblemáticos.

Acrescenta ainda o comunicado que, no Centro Luso-Venezuelano de Vargas, localizado em Catia La Mar, o diretor regional foi recebido pelo presidente da direção, Eusebio De Sousa, que agradeceu o apoio concedido pelo Governo Regional em 2025 ao movimento associativo da diáspora.

Sancho Gomes enalteceu o papel da instituição na preservação da identidade madeirense. “O Centro Luso-Venezuelano de Vargas desempenha um trabalho notável na promoção da nossa cultura, sendo uma referência não só pelo seu grupo folclórico, mas também pela aposta consistente no ensino da língua portuguesa.”

Reunião com o Cônsul-Geral de Portugal em Caracas

O programa prosseguiu esta quinta-feira, 26 de março com Sancho Gomes a ser recebido pelo cônsul-geral de Portugal em Caracas, Luís Macieira de Barros, numa reunião de trabalho centrada na comunidade luso-venezuelana, com enfoque nos principais desafios, necessidades e perspetivas futuras da diáspora.

O governante reiterou a importância de manter uma articulação estreita entre as autoridades regionais e a rede diplomática portuguesa. “É fundamental garantir uma resposta articulada e eficaz às necessidades das nossas comunidades, reforçando a proximidade institucional e o acompanhamento permanente da diáspora.”