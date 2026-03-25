Autoridades do Kuwait detêm seis pessoas acusadas de planear assassinatos

O Ministério do Interior do Kuwait anunciou hoje a detenção de seis pessoas ligadas ao movimento pró-Irão libanês Hezbollah, acusadas de planear assassinatos no país, noticiou a Agence France-Press (AFP).

Estas pessoas estão "ligadas à organização terrorista proibida Hezbollah", que planeava "assassinatos contra símbolos e líderes do Estado e recrutava pessoas para executar estas missões", afirmou o ministério em comunicado.

De acordo com a nota, cinco dos detidos são cidadãos do Kuwait, um país no Médio Oriente.

As detenções de indivíduos afiliados ao movimento pró-Irão libanês Hezbollah estão a aumentar no Kuwait, segundo a AFP.

Na passada quarta-feira, um grupo de dez membros do Hezbollah, acusado de planear ataques a infraestruturas, foi desmantelado, segundo as autoridades do Kuwait.

Dois dias antes, o Kuwait anunciou também a detenção de 16 pessoas (14 kuwaitianos e dois libaneses).

De acordo com a AFP, os 16 detidos estavam ligados ao Hezbollah e planeavam uma operação de sabotagem, tendo sido apreendidas várias armas, drones com câmaras e dispositivos de comunicação em código Morse.

Nos últimos anos, têm surgido tensões entre o Líbano e os países do Golfo, incluindo o Kuwait, que manifestaram preocupação com a influência do movimento libanês, segundo a AFP.

Os Guardas da Revolução iranianos anunciaram hoje ter disparado mísseis em direção a Israel, Kuwait, Bahrein e Jordânia, segundo a televisão iraniana Irib.

Segundo a televisão iraniana, foram visadas várias posições no norte e centro de Israel, incluindo Telavive, bem como duas bases militares utilizadas pelos Estados Unidos no Kuwait, uma no Bahrein e outra na Jordânia.

A autoridade da aviação civil do Kuwait anunciou hoje também que um depósito de combustível do aeroporto internacional do emirado se incendiou após ter sido atacado por drones.

O aeroporto do Kuwait tem sido repetidamente visado desde o início da guerra entre o Irão, Israel e os Estados Unidos, a 28 de fevereiro.

No dia 14 de março, drones danificaram o sistema de radar do aeroporto do Kuwait, dois dias após um ataque semelhante que provocou estragos materiais.

Em resposta à ofensiva israelo-americana, o Irão multiplicou, nas últimas semanas, ataques contra bases militares, infraestruturas energéticas e outros alvos nos países vizinhos do Golfo, afirmando visar apenas interesses norte-americanos na região.

As autoridades do Golfo e o comando militar norte-americano para o Médio Oriente (Centcom) contabilizam 36 mortos na região desde o início da guerra (28 de fevereiro) incluindo 17 civis.