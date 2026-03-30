Unidade de Hospitalização Domiciliária deverá contar com segunda equipa

A Unidade de Hospitalização Domiciliária deverá contar com novas instalações, junto à lavandaria do Hospital Dr. Nélio Mendonça, até ao final da Junho. A data foi apontada no âmbito de uma reunião da secretária regional de Saúde e Proteção Civil com a equipa afecta a essa unidade.

Aliás, Micaela Freitas apontou a intenção estratégica de reforçar os recursos humanos da unidade, prevendo-se a contratação de mais profissionais. "É um passo essencial para viabilizar a constituição de uma segunda equipa e, desta forma, alargar a capacidade de resposta deste serviço de proximidade que, embora centrado no concelho do Funchal, já assegura também o acompanhamento de utentes em Câmara de Lobos, mediante as necessidades expressas e pedidos específicos", afirmou.

A UHD já acompanhou, desde a sua constituição há três anos, cerca de 500 doentes no conforto do seu domicílio, "garantindo cuidados de excelência e um acompanhamento profundamente humanizado". Este trabalho é assegurado por uma equipa multidisciplinar "de elevada dedicação, composta por onze médicos, com funções divididas entre o internamento em UHD, Medicina Interna, Urgência e consultas, e seis enfermeiros". A estrutura beneficia ainda do apoio fundamental de assistentes sociais, farmacêutica, nutricionista e motorista, garantindo uma abordagem integral ao utente.

Esta unidade é coordenada pela médica internista Maria da Luz Brazão e pela enfermeira gestora Cátia Figueira.

