Já são conhecidos os campeões regionais de bridge por Equipas Open

A equipa capitaneada por Miguel Teixeira e composta por Carlos Luiz, Ricardo Fernandes, António Palma e Andrea Nilsson conquistou o título de campeã regional no Campeonato Regional de Equipas Open de bridge 2026, após dois dias de competição no Hotel VidaMar Madeira, confirmando o favoritismo com uma prestação consistente do início ao fim da prova.

“Foi uma competição muito equilibrada, mas conseguimos manter a consistência ao longo das sessões, o que acabou por fazer a diferença”, destacou Miguel Teixeira, no final da prova. A competição, iniciada quinta-feira, terminou no dia seguinte sem alterações nas duas primeiras posições da classificação face ao final do primeiro dia. A formação de Miguel Teixeira terminou com um total de 74,45 pontos. Na 2.ª posição ficou a equipa liderada por Sílvio Costa, com Henrique Ribeiro, Pier Westra e Monique van Maanen, que somou 61,34 pontos. Ambas as equipas garantem, assim, o apuramento para a primeira fase do Campeonato Nacional de Equipas, que se realiza em Maio. Já a fase final do ‘Nacional’ vai jogar-se nos dias 12 e 13 de Dezembro, na cidade do Porto.

O pódio ficou completo com a equipa de José Machado, constituída por Frederico Teixeira, Pedro Macedo e Filipe Gonçalves, que alcançou 59,57 pontos. Seguiram-se, na 4.ª posição, a equipa de Eduardo Fernandes (55,08 pontos) com Pedro Morgado, Pedro Nunes, Luís Miguel Silva e Allie Hoenstok. No 5.º lugar ficou a equipa de Laura Woodruff (37,67 pontos) com Pedro Macedo, Nuno Pereira, Nuno Martins, Fábio Fernandes e Gonçalo Esmeraldo. Já a fechar o top-6 ficou a equipa de Fátima Menezes (11,89 pontos), com Nuno Menezes, Filomena Morgado, Luís Correia e Marco Teixeira.

A prova, aberta a todos os jogadores e equipas filiadas na Associação de Bridge da Madeira, independentemente da sua categoria e género, voltou a evidenciar o bom nível competitivo do bridge regional, bem como o espírito desportivo entre os participantes, reforçando a importância desta competição no calendário da modalidade na Madeira.