Embarcação de pesca rebocada após avaria no motor

A embarcação afecta à Estação Salva-Vidas do Porto Moniz foi empenhada, durante a manhã de hoje, para prestar assistência a uma embarcação de pesca que se encontrava com problemas no motor ao largo da costa norte da Madeira.

Segundo o SANAS Madeira, que divulgou a informação nas redes sociais, a embarcação encontrava-se a cerca de sete milhas náuticas a nordeste do porto de abrigo, tendo sido mobilizado o salva-vidas SANAS105 para realizar a operação de assistência e reboque. A bordo seguiam dois tripulantes.

Os cabos foram passados já ao início da tarde, permitindo o reboque da embarcação até porto seguro, garantindo o regresso em segurança dos ocupantes.

A operação foi coordenada pelo Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira, em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil e com o MRSC Funchal. O piquete da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.