Cristiano Ronaldo dá os parabéns à Federação Portuguesa de Futebol: “Orgulho em representar Portugal”

Cristiano Ronaldo assinalou o aniversário da Federação Portuguesa de Futebol, organismo que comemora hoje o 112.º aniversário, com uma mensagem nas redes sociais.

O capitão de Portugal destacou o papel da FPF no desenvolvimento do futebol e manifestou orgulho por fazer parte da ‘família’ da Federação Portuguesa de Futebol, destacando os três troféus conquistados: Euro 2016 e Liga das Nações 2019 e 2025.

“Mais de um século a elevar o futebol português e a inspirar milhões por todo o mundo. Orgulho em fazer parte deste caminho e em representar Portugal. Parabéns, FPF”, escreveu Cristiano Ronaldo na sua conta de Instagram.

Além da mensagem de felicitações, o craque madeirense deixou incentivo aos compatriotas, que hoje à noite (meia-noite, hora de Lisboa) defrontam os Estados Unidos, em jogo de preparação para o Mundial: “Vamos.”