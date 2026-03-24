Parlamento vai aprovar votos de protesto contra a Federação Portuguesa de Andebol

A Assembleia Legislativa da Madeira vai aprovar dois votos de protesto, do PSD e do JPP, contra a Federação Portuguesa de Andebol que aplicou falta de comparência, derrota por 15-0 e multa à equipa de andebol, do Marítimo, por não ter conseguido estar presente no jogo frente ao FC Porto.

"Repúdio" foi a palavra repetida pelos partidos que protestam pelo tratamento discriminatório, injustiça e falta de respeito pelos portugueses das regiões autónomas, traduzida na decisão da FPA que abriu um "precedente" grave pode castigar todas as equipas das regiões autónomas que, por razões a que são alheias, podem ser penalizadas.

A FPA não teve em conta as condições insulares de uma equipa que fez tudo para estar presente no jogo, mas acabou impossibilitada decido às condições no aeroporto.

O parlamento vai manifestar o seu protesto perante o que considera uma total falta de respeito.