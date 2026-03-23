EUA garantem que perturbações no mercado petrolífero são temporárias

O secretário da Energia dos EUA, Chris Wright, assegurou hoje que as perturbações no mercado petrolífero, devido ao conflito no Médio Oriente, são temporárias.

Wright falava, no Texas, na abertura da CERAWeek, a maior feira de energia do mundo.

"Os preços ainda não atingiram um nível suficientemente elevado para provocar uma queda significativa da procura", apontou.

O governante garantiu ainda que o Governo de Donald Trump está a tomar "medidas pragmáticas" para aumentar a oferta disponível.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que justificaram com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do seu programa nuclear, que afirma destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação, o Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas civis em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.