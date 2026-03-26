XXIV Exposição Regional do Limão com 'prata da casa'

A Casa do Povo da Ilha assinala, nos próximos dias 11 e 12 de abril, a XXIV Exposição Regional do Limão. "Esta homenagem aos produtores agrícolas madeirenses e aos produtos de excelência, de marca Madeira, irá assinalar este certame que contará com a forte participação de artistas regionais", refere a organização, em nota à imprensa.

No sábado, dia 11 de abril, as atividades iniciam com a prova cega de sobremesas e licores de limão, o debate “Limão, caminho e estratégias” e um workshop, sob o tema “Limão: sabor e bem estar” pela nutricionista Ana Sofia Calheta.

A partir das 20h00, a animação do palco do Polidesportivo Prof.ª Lídia Pedro inicia com dança, com a participação da Associação Cultural e Desportiva do Faial e Fitness Team, seguida da atuação de Ernesto Macedo e Banda, terminando a noite com as batidas do DJ Hugo Basílio.

No domingo, dia 12 de abril, a Festa inicia com a receção aos romeiros pela Associação Cultural Lírios do Norte, seguida do grupo musical D’Repente pelas 12h30, passando às cores e movimento da Associação de Animação Geringonça, acompanhada pela prata da casa, Mónica Ascensão. A tarde de animação conta com a típica Festa do Despique Madeirense, o grupo O Brinquinho da Casa do Povo do Caniço e termina com o grupo de Música Popular “Os Carapuças”.

A Casa do Povo da Ilha relembra, ainda, que estão abertas as inscrições para a Festa do despique e prova cega de licores e sobremesas de limão.