Plaza Madeira celebra Páscoa com espectáculo 'O Ovo Dourado' e caça aos ovos

O PLAZA Madeira, centro comercial gerido pela Multi Portugal, apresenta uma programação de Páscoa direccionada às famílias. No dia 4 de Abril, às 16h00, o piso 1 recebe as actividades integradas nesta celebração.

Segundo nota à imprensa, a animação central estará a cargo de Natália Bonito, criadora do projecto 'O Jardim da Maju', que apresenta o espectáculo intitulado 'O Ovo Dourado'. A peça conta a história de um coelho que protege um ovo e conduz as crianças através de personagens, músicas e pistas. O evento inclui a oferta de pipocas para os pequenos espectadores.

Após o espectáculo, a programação continua com uma caça aos ovos. Embora a participação nas actividades seja gratuita, a caça aos ovos tem vagas limitadas e requer inscrição prévia. Os interessados devem garantir o seu lugar até ao dia 3 de Abril no balcão de informações (piso 2) ou na loja FLOW do PLAZA Madeira.

“A Páscoa é um período de celebração e foi com esse intuito que preparámos esta iniciativa. Queremos proporcionar momentos de convívio que permitam manter as tradições deste período junto de quem nos visita”, afirma Vitor Rodrigues, director do PLAZA Madeira.