Fu Yu ganha último encontro da fase de grupos na Taça do Mundo de ténis de mesa

A atleta portuguesa, Fu Yu, ganhou o seu último encontro da fase de grupos da Taça do Mundo de ténis de mesa, organizado em Macau, num jogo muito disputado contra a indiana Sreeja Akula.

A veterana mesa-tenista, atual 48.ª no ranking mundial feminino, ganhou a Akula, 43.ª no ranking, por 3-1.

Fu começou por perder o primeiro set por 11-8, dando resposta no segundo ao ganhar por 11-9, no terceiro por uns renhidos 15-13, e ganhando o set final por 11-8.

"Nunca tinha jogado contra a [Sreeja]. Ela tem pino longo na esquerda e há já algum tempo que não jogava contra isso", disse Fu à Lusa, depois do encontro.

A atleta perdeu os três sets do jogo inaugural, na segunda-feira, contra a chinesa Wang Manyu, campeã olímpica e atual segunda do ranking mundial.

"Foi bom, porque também nunca tinha jogado contra [a Wang]. Cheguei a 29 [de março] e com a diferença de hora e sem treino foi melhor jogar logo contra ela", apontou.

Fu espera agora pelo resultado do último jogo, na quarta-feira, entre Wang e Sreeja para saber se passa à próxima ronda.

O torneio inclui 16 grupos de três jogadoras no escalão feminino, e apenas os primeiros de cada grupo passam à próxima fase.

A Taça do Mundo organizada na Galaxy Arena vai decorrer até 05 de abril pelo terceiro ano consecutivo, depois de uma pausa de quatro anos devido à pandemia de covid-19.

O torneio irá distribuir prémios totais no valor de um milhão de dólares (884 mil euros).

A competição reúne 48 dos melhores atletas masculinos e femininos da modalidade, incluindo o chinês Wang Chuqin, atual líder do ranking, o brasileiro Hugo Calderano, que em 2025 se tornou o primeiro não asiático ou europeu a vencer a Copa do Mundo, e a chinesa Sun Yingsha, também a defender o título na edição deste ano.

A mesa-tenista portuguesa Fu Yu, de 47 anos, também vai estar presente no Campeonato Mundial de Ténis de Mesa de Equipas, que irá decorrer em Londres, de 28 de abril a 10 de maio.

Ambas as equipas masculinas e femininas de Portugal garantiram vaga para a competição.