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Clube Naval do Funchal vence Taça da Madeira de Maratonas

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Foto DR

No passado sábado, 28 de Março, os canoístas do Clube Naval do Funchal participaram no Campeonato Regional de Maratona e na Taça da Madeira de Maratona, uma prova conjunta em que, para o Campeonato, contavam todas as embarcações em prova, enquanto para a Taça apenas pontuavam as embarcações individuais.

Na baía do Funchal, estava montado um circuito de 1 km por volta, no qual os Juniores e Séniores Masculinos tinham que cumprir 12 voltas (12 km) e as restantes classes 10 voltas (10 km). O percurso apresentava a particularidade de incluir uma portagem obrigatória, obrigando os atletas a sair do kayak, correr com a embarcação na mão e voltar a entrar, refere nota enviada à imprensa.

A nível individual, destaque para as vitórias do Pedro Mendes e Bruno Afonso em K2 Sénior Masculino, do Paulo Macedo em K1 Júnior Masculinos, Beatriz Azevedo em K1 Júnior Feminino, João Câmara em K1 Master A Masculino, Vitor Chaves em K1 Master B Masculino e Verónica Silva em SUPC Absoluto Feminino.

Em termos coletivos, o CNF ficou em 2.º no Campeonato e em 1.º na Taça da Madeira, resultado este que permite a participação da equipa do Naval na Taça de Portugal de Maratonas.

Classificação Individual: Pedro Mendes e Bruno Afonso, K2 Sénior Masculino, 1.º lugar; Rodrigo Santos, K1 Sénior Masculino, 4.º lugar; Rui Macedo, K1 Sénior Masculino, 7.º lugar; Paulo Macedo, K1 Júnior Masculino, 1.º lugar; Martim Perdigão, K1 Júnior Masculino, 2.º lugar; Simão Caires, K1 Júnior Masculino, 6º lugar; Beatriz Rosário Azevedo, K1 Júnior Feminino, 1.º lugar; João Câmara, K1 Master A Masculino, 1.º lugar; Vitor Chaves, K1 Master B Masculino, 1.º lugar; Verónica Silva (equipa CNF/IOMT), SUPC Absoluto Feminino, 1.º lugar; Raquel Gouveia (equipa CNF/IOMT), SUPC Absoluto Feminino, 2.º lugar.

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