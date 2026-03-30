Madeira reúne especialistas em Sistemas e Tecnologias de Informação

A Região Autónoma da Madeira acolhe a 14.ª edição da World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST’26), um encontro científico de referência internacional que reúne investigadores, académicos, profissionais da indústria e decisores na área dos Sistemas e Tecnologias de Informação, refere nota informativa da Universidade da Madeira.

A sessão de abertura terá lugar amanhã, dia 31 de março, pelas 9h00, no Auditório do Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, e contará com a presença de Sílvio Moreira Fernandes, Reitor da Universidade da Madeira, Elsa Fernandes, Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Álvaro Rocha, General Chair da conferência e Presidente da Information and Technology Management Association (ITMA), e de Fernando Moreira, Workshops Chair e Professor da Universidade Portucalense, Portugal.

Coorganizada pela Universidade da Madeira e pela Information and Technology Management Association, a edição de 2026 afirma a crescente dimensão internacional e maturidade científica da WorldCIST. A conferência recebeu cerca de 400 trabalhos científicos provenientes de 53 países, distribuídos por todos os continentes, o que confirma o reconhecimento internacional deste fórum científico e a relevância crescente das áreas ligadas à transformação digital, inteligência artificial, sistemas interligados e decisão orientada por dados.

Após um exigente processo de avaliação científica, conduzido por uma comissão composta por 451 especialistas, foram selecionados 205 artigos para apresentação e publicação, refletindo a qualidade e o rigor académico do evento.

A realização da WorldCIST’26 na Madeira representa uma oportunidade estratégica para reforçar a projeção internacional da Região no domínio da ciência, tecnologia e inovação, ao mesmo tempo que consolida a ligação entre o ensino superior, a investigação e as redes globais de colaboração científica.

Conforme nota à imprensa, o programa inclui sessões paralelas, workshops, conferências plenárias e apresentações científicas, promovendo a partilha de conhecimento, o debate sobre tendências emergentes e a criação de novas parcerias entre participantes presenciais e online.