Portugal 'treme' quase sempre com norte-americanos

A seleção portuguesa defronta na terça-feira, num particular marcado para em Atlanta, os Estados Unidos, adversário de má memoria em dois Campeonatos do Mundo de futebol e rival que já não vence há mais de 30 anos.

Num histórico de sete embates, apenas dois oficiais, é preciso recuar até novembro de 2017 para encontrar a última vez que as duas nações se defrontaram, num particular, em Leiria, que acabou empatado (1-1), com Fernando Santos como técnico da equipa das 'quinas'.

Já qualificado, na altura, para a fase final do Mundial2018, que decorreu na Rússia, e com o estatuto de campeão europeu, Portugal mostrou, mesmo num 'amigável', que tem dificuldades sempre que apanha os norte-americanos pela frente, num registo que leva até hoje apenas dois triunfos, ambos pela margem mínima, três empates e duas derrotas.

Em Leiria, Antunes fez o golo de Portugal, naquele que foi o único tento do antigo lateral esquerdo com a camisola das 'quinas', na sua 13.ª internacionalização 'AA', que também seria a última.

O encontro marcou as estreias absolutas do central Ricardo Ferreira, do extremo Rony Lopes e do avançado Gonçalo Paciência, todos jogadores que acabaram por 'passar ao lado' de uma carreira na seleção nacional.

Do lado dos Estados Unidos, Weston McKennie, hoje uma das maiores figuras da seleção norte-americana, marcou para a sua equipa, naquele que foi, aos 19 anos, o jogo de estreia do agora médio da Juventus.

Portugal defronta pela segunda vez os Estados Unidos na sua casa, depois do desaire em Chicago, no Estádio Soldier Field, por 1-0, em 1992, também um encontro particular, com um golo solitário de Roy Wegerle.

Os Estados Unidos são uma equipa de má memória para o lado português, já que ajudou a formação das 'quinas' a regressar a casa mais cedo no Campeonato do Mundo de 2002, que decorreu na Coreia do Sul e no Japão, e no Mundial2014, no Brasil.

Na Arena Amazónia, em Manaus, Nani deu vantagem a Portugal, logo aos cinco minutos, mas os norte-americanos protagonizaram a reviravolta na segunda parte, com golos de Jermaine Jones (64) e Clint Dempsey (81).

Já nos descontos, Silvestre Varela fez o resultado final (2-2) e adiou a eliminação da seleção nacional, que acabou por se confirmar na última jornada da fase de grupos.

Portugal e Estados Unidos defrontaram-se pela primeira vez num jogo oficial no Mundial2002, na estreia na competição, e desta vez a equipa lusa perdeu mesmo (3-2), em Suwon, na Coreia do Sul.

A equipa norte-americana demorou quatro minutos para inaugurar o marcador, por intermédio de John O'Brien, e rapidamente conquistou uma vantagem impensável, graças ao autogolo de Jorge Costa, aos 20, e um remate certeiro de Brian McBride, aos 29.

Portugal reduziu ainda antes do intervalo, aos 39 minutos, através do defesa Beto, mas foi incapaz de chegar ao empate, apesar do autogolo de Jeff Agoos, aos 71.

É preciso recuar até 1978 para assistir ao primeiro encontro entre as duas seleções, disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal, e decidido a favor dos portugueses, com um golo marcado por José Alberto Costa à passagem da meia hora.

Portugal e Estado Unidos voltaram a medir forças dois anos depois, em 1980, no Estádio do Restelo, em Lisboa, e o resultado já não foi tão favorável à equipa das 'quinas', uma vez que após Carlos Manuel inaugurar o marcador, aos 63 minutos, Ricky Davis restabeleceu o empate de imediato, aos 67, fixando o 1-1 final.

O terceiro embate entre as duas seleções disputou-se uma década mais tarde, em 1990, no estádio Professor Dr. Vieira de Carvalho, na Maia, que se impôs por 1-0, graças a um golo madrugador de Domingos Paciência, atual dirigente da Federação Portuguesa de Futebol, concretizado logo aos oito minutos, naquele que foi a última vitória lusa.

Portugal defronta os Estados Unidos na terça-feira no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, num duelo agendado para as 19:07 locais (00:07 de quarta-feira em Lisboa) e que serve de preparação para o próximo Campeonato do Mundo.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho precisamente nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.