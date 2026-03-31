Último dia de Março traz sol e vento intenso à Madeira

A Madeira deverá registar, esta terça-feira, 31 de Março, um dia de céu pouco nublado, embora com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento soprará moderado, entre 20 e 35 km/h, do quadrante Leste, intensificando-se até ao final da manhã para moderado a forte (25 a 40 km/h), com rajadas que poderão atingir os 60 km/h, sobretudo nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira. Nas terras altas, o vento será forte, variando entre 40 e 55 km/h, com rajadas que poderão alcançar os 80 km/h.

Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura nas terras altas.

Para a região do Funchal, a previsão aponta igualmente para céu pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade nas primeiras horas do dia. O vento será fraco a moderado, inferior a 20 km/h, soprando de Leste/Nordeste. Os termómetros deverão variar entre os 14 e os 21ºC.

No Porto Santo, as temperaturas deverão oscilar entre os 14 e os 19ºC.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Nordeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros. Já na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul, com cerca de 1 metro, podendo atingir entre 1 e 2 metros na parte Leste da ilha, provenientes de Sueste.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 17 e os 18 graus Celsius.