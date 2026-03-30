‘Porto Santo Masters & Walking Football Cup’ alia competição e convívio

A ilha dourada será palco, nos dias 9 e 10 de Maio, do ‘Porto Santo Masters & Walking Football Cup’, um evento dedicado a atletas com idade igual ou superior a 35 anos, que promete aliar competição, convívio e promoção de estilos de vida saudáveis.

Integrada no Plano de Actividades da AFM, esta iniciativa assume particular relevância na estratégia de promoção do futebol ao longo da vida, incentivando a prática desportiva em faixas etárias mais elevadas e reforçando a importância da atividade física regular para o bem-estar e a saúde.

Para além da vertente competitiva, o evento destaca-se também pelo seu contributo para a dinamização desportiva da ilha do Porto Santo, promovendo a ligação entre desporto e turismo e valorizando o território enquanto destino ativo, refere comunicado de imprensa.

A iniciativa pretende ainda fomentar o convívio intergeracional e fortalecer o espírito associativo entre clubes, atletas e comunidade.

As inscrições encontram-se abertas, sendo aceites reservas até ao dia 10 de abril. Para mais informações, os interessados deverão consultar o website da AFM ou contactar a organização através do endereço de email: [email protected].

O ‘Porto Santo Masters & Walking Football Cup’ afirma-se, assim, como um evento que valoriza o papel do futebol em todas as fases da vida, promovendo a inclusão, o convívio entre gerações e o fortalecimento dos laços entre clubes e comunidades.