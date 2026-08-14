Madeirense Fátima Pinto regressa a Portugal e é reforço do FC Porto

A internacional portuguesa Fátima Pinto, natural da Madeira, vai representar o FC Porto nas próximas duas temporadas, tornando-se um dos reforços da equipa que se prepara para disputar, pela primeira vez, o principal escalão do futebol feminino português.

Aos 30 anos, a média chega ao conjunto orientado por Daniel Chaves depois de uma passagem pelo futebol francês, onde, na última época, representou o RC Strasbourg. O novo vínculo com os dragões é válido até 2028.

Com 102 internacionalizações pela selecção nacional, Fátima Pinto vai acrescentar experiência a um plantel que conquistou o campeonato da Segunda Divisão na época passada e garantiu, assim, a histórica subida à elite.

Sinto-me muito feliz por poder voltar a Portugal e representar um grande clube como o FC Porto. É mesmo muito bom. É sempre muito bom voltar a Portugal e poder estar num clube como o Porto é ainda melhor. Significa poder estar a um grande nível, numa equipa competitiva e que procura estar no seu melhor. É isso que eu também procuro, estar numa equipa que quer estar no topo Fátima Pinto, jogadora do FC Porto

A carreira de Fátima Pinto começou na Madeira, no Juventude Atlântico e no GD APEL, antes de se mudar para o continente, em 2013, para representar o Atlético Ouriense. Seguiram-se passagens pelo Santa Teresa, em Espanha, e pelo Sporting, onde, em seis temporadas, conquistou dois Campeonatos Nacionais, três Taças de Portugal e uma Supertaça, além de ter participado na Liga dos Campeões.

Depois de representar o Alavés e de regressar brevemente ao Sporting, a madeirense rumou, na última época, ao RC Strasbourg. Em França, somou 19 jogos, dois golos e uma assistência, ajudando a equipa a chegar às meias-finais da Taça de França.

Agora, Fátima Pinto regressa a Portugal para abraçar o projecto do FC Porto, onde vai vestir a camisola 18 e colocar a sua experiência ao serviço da estreia histórica dos dragões no principal escalão feminino. "É bom ter uma bagagem de Primeira Divisão e de outras ligas, mas estou cá também para aprender com as minhas colegas. Obviamente também lhes tentarei passar tudo o que sei e toda a minha experiência. Mas sim, acho que é algo bom que pode acrescentar também", sublinhou, em declarações ao canal do clube.