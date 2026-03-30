Homem ferido ao sofrer queda na via pública no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados pelas 12h10 de hoje até à Rua Artur Sousa 'Pinga', no Funchal, para uma queda na via pública.

A vítima, um homem na faixa etária dos 70 anos, caiu numas escadas e apresentava uma ferida no couro cabeludo e uma deformidade num dos braços.

Após primeiros socorros, o homem foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.