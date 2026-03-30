Simulacro na Escola da APEL

No passado dia 24 de Março, a Escola da APEL testou os procedimentos de autoproteção, com um simulacro de evacuação geral, destinado a testar a capacidade de resposta da comunidade educativa e das entidades de protecção e socorro, como os Bombeiros, em cenário de emergência.

Segundo nota enviada, os procedimentos simularam um incêndio incêndio num dos dois edifícios da Escola, nomeadamente na oficina, o que implicou a evacuação de cerca de 1000 pessoas, entre pessoal docente e não docente e as mais de 40 turmas, que se encontravam em aulas.

No terreno estiveram, além dos Bombeiros Voluntários do Madeirenses, elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), que acompanharam as diferentes fases da evacuação. A observação e avaliação do simulacro ficaram também a cargo de representantes do Serviço Regional de Proteção Civil, da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal do Funchal, assegurando uma análise rigorosa de todos os procedimentos.

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A operação decorreu no âmbito do projecto de educação e prevenção de riscos e foi coordenada pelo delegado de segurança da escola e professor de educação física, Nelson Gouveia.

A mesma nota da escola refere que a "comunidade educativa foi elogiada pela eficácia e rapidez dos procedimentos. Estes resultados são o fruto de anos de trabalho de todos, particularmente do Delegado de Segurança, Prof. Nelson Gouveia, referido no Comunicado, assim como da implementação de medidas de autoproteção, que decorreram ao longo destes últimos 10 anos, estabelecidas em estreita colaboração com as autoridades competentes e a quem também agradecemos."