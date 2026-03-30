Escola Jaime Moniz participou em torneio de voleibol Erasmus+ em Itália

Um grupo de alunos da Escola Secundária Jaime Moniz, turmas do 12º ano, 47 e 46, participou no Torneio Erasmus+, na modalidade de voleibol, em Salò, na Itália. De acordo com nota à imprensa, os estudantes trouxeram "um registo de excelência na participação (em eliminatórias)".

O evento decorreu entre os dias 17 e 24 de Março, sendo que a equipa madeirense apurou-se para a final e contou com o contributo de duas jogadoras locais. Estiveram envolvidas, para além das escolas italianas, seis outras equipas de países diversos, no âmbito do programa Erasmus+.

"Ao longo das eliminatórias, segundo revela a coordenadora Ana Maria Kauppila, os alunos foram, gradualmente, ganhando a necessária confiança para acreditar que o troféu poderia ser madeirense e demonstraram um elevado nível técnico, determinação e um notável espírito de equipa, elogiados pelos responsáveis pela iniciativa", aponta a mesma nota. A organização da competição esteve a cargo do Liceo scientifico Eduardo Fermi, "que soube cativar as dezenas de alunos de seis países para a prática do desporto e da actividade física".

"Não podemos deixar de sublinhar a importância deste programa nos tempos tumultuosos, incertos, plenos de desesperança que assolam o mundo. A alegria, sim, a alegria é uma verdadeira dádiva da Paz", salientou Ana Kauppila.