Incêndio em edifício na zona de Alcântara em Lisboa sem vítimas a registar

Um incêndio deflagrou hoje à noite num edifício na zona de Alcântara, em Lisboa, mas não há vítimas a registar e, para já, também não representa risco de se propagar a outros prédios na zona, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores da capital.

De acordo com a mesma fonte, o alerta de incêndio foi dado pelas 20:48 e quando os bombeiros chegaram ao local os habitantes do edifício já estavam na rua, "pelo que não há vítimas".

Só que naquela altura, o incêndio estava confinado ao primeiro andar e ao interior da casa, no número 39 da Travessa do Fiúza, na zona de Alcântara.

Mas, depois, subiu para "a cobertura" e "por precaução decidimos retirar os habitantes de mais dois prédios adjacentes", o que foi feito ordeiramente e sem problemas, disse há poucos minutos à Lusa o chefe principal Serralha, dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

De acordo com aquele responsável, o foco do incêndio, "na cozinha do edifício", já "foi extinto", mas está-se a combater o incêndio na cobertura e a detetar pontos quentes no telhado, um trabalho moroso, que poderá levar algumas horas", adiantou.

Para combater o fogo, foram mobilizados inicialmente 28 operacionais e dez viaturas.

Neste momento, estão no local 38 operacionais e nove viaturas, incluindo elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, concluiu.