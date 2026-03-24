Milhares de estudantes são esperados hoje em Lisboa para manifestação nacional

Milhares de estudantes do ensino superior de todo o país são esperados hoje em Lisboa para participar numa manifestação nacional pela gratuitidade do ensino, mais alojamento e melhores condições para estudar.

"Esperamos a presença de milhares de estudantes nas ruas de Lisboa, porque todas as associações e federações, à exceção da Federação Académica do Porto, se juntaram à iniciativa", contou à Lusa David Talete, membro da direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (AEFLUL), uma das organizadoras da iniciativa.

Mais de 40 estruturas do Movimento Associativo Estudantil (MAE), entre associações de estudantes, associações académicas, núcleos, grupos académicos, tunas e comissões de residentes associaram-se ao protesto, que começa depois do almoço na Praça do Rossio.

Hoje, Dia Nacional do Estudante, os alunos voltam assim a sair à rua para exigir a "gratuitidade do ensino superior, mais alojamento com o cumprimento do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES)", resumiu David Talete.

"Também vamos para a rua contestar o novo modelo de atribuição de bolsas", acrescentou.

A nova proposta de reforma do Sistema de Ação Social apresentada no final do ano passado pelo ministro da Educação apresentou novas regras no acesso às residências estudantis e aos apoios dados aos estudantes alojados nessas residências.

A proposta da tutela baseou-se num estudo que mostrava que o atual sistema é "pouco progressivo e não cobre de forma adequada as despesas dos estudantes": No passado ano letivo, foram atribuídas 84.215 bolsas de ação social, sendo que mais de 70% destes bolseiros receberam a bolsa mínima.

Os estudantes pedem um modelo que torne as bolsas acessíveis a mais pessoas e com valores que consigam "pagar os custos efetivos de estudar", explicou David Talete.

A Manifestação Nacional de Estudantes do Ensino Superior está marcada para começar às 14:30 no Rossio em direção à Assembleia da República.

No entanto, os estudantes das faculdades sediadas na Cidade Universitária, em Lisboa, "vão sair todos juntos às 14:00", acrescentou o aluno da FLUL.