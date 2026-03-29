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Jovem de 25 anos sofre acidente ao mergulhar de cabeça

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Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados, pelas 17 horas de hoje, para socorrer um jovem de 25 anos que sofreu um acidente no Complexo Balnear da Doca do Cavacas, nas Poças do Gomes.

Segundo foi possível aferir, o homem terá mergulhado de cabeça e colidido com a superfície, sofrendo ferimentos na cabeça.

O jovem recebeu assistência no local e foi transportado para o hospital para avaliação e tratamento.

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