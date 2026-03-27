PS Funchal propõe cheque-cultura para jovens dos 14 aos 18 anos
O Grupo Municipal do Partido Socialista vai apresentar, na Assembleia Municipal do Funchal, uma proposta para que a autarquia atribua um cheque-cultura aos jovens entre os 14 e os 18 anos.
"A proposta foi avançada ontem, durante uma visita efectuada à Feira do Livro do Funchal. Na ocasião, os socialistas explicaram que a iniciativa, dirigida aos jovens residentes no Funchal, tem em vista abranger a compra de livros e espectáculos culturais", indica nota à imprensa.
Trata-se, como sublinha o PS, de um contributo para fomentar a leitura e a fruição cultural, cada vez mais importantes na conjuntura atual. “Vivemos tempos marcados por um distanciamento preocupante dos jovens em relação à leitura, que importa contrariar”, frisam os socialistas, vincando que esta tem de ser uma prioridade da Câmara do Funchal”.
O Grupo Municipal aproveitou ainda para elogiar o actual modelo da Feira do Livro, desenhado na altura dos executivos municipais liderados pelo PS, salientando a importância de o evento ser cada vez mais apoiado, de forma a fazer chegar a cultura a mais pessoas.