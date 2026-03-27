Mulher sofre queda no Anadia

Uma mulher, cuja idade não foi possível aferir, sofreu uma queda, há cerca de uma hora, nas imediações do Anadia.

Segundo testemunhas no local, a senhora terá ficar inconsciente e não respondia quando os operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses tentavam comunicar.

A vítima foi assistida no local e transportada, posteriomente, para o hospital.