Mulher sofre queda no Anadia
Uma mulher, cuja idade não foi possível aferir, sofreu uma queda, há cerca de uma hora, nas imediações do Anadia.
Segundo testemunhas no local, a senhora terá ficar inconsciente e não respondia quando os operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses tentavam comunicar.
A vítima foi assistida no local e transportada, posteriomente, para o hospital.
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