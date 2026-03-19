Maria Ascensão morreu há 25 anos

A mais popular representante do folclore madeirense morreu a 18 de Março de 2001. Maria Ascensão Fernandes Teixeira foi a sepultar a 20 de Março desse ano, envergando o traje de viloa.

Membro do Grupo de Folclore da Casa do Povo da Camacha, foi rotulada como a “embaixadora da Madeira”, surgindo sempre de sorriso no rosto. Visitou vários países levando as tradições madeirenses.

A notícia da morte da ‘loira’ da Camacha deixou perplexos muitos populares, que diziam que nada apontava para esse desfecho, uma vez que Maria Ascensão, que estava quase a completar 75 anos, aparentava estar bem de saúde.

Foi a 1 de Novembro de 1948 que fundou o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha. Desde então participou em praticamente todas as digressões do grupo.