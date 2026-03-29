Calheta reforça aposta no desporto

A realização da Taça de Portugal de Enduro na Calheta volta a colocar o concelho da Calheta no centro do panorama desportivo, numa estratégia assumida de afirmação através da organização de eventos.

A presidente da Câmara Municipal destaca o reconhecimento que tem vindo a ser feito por atletas e organizações, sublinhando que “o feedback que temos recebido é que a Calheta tem todas as condições para organizar provas deste género”, numa leitura que reforça o caminho que o concelho tem vindo a trilhar.

A autarca enquadra esta prova como mais um passo numa aposta contínua, lembrando que “esta foi mais uma aposta entre muitas, sendo a primeira prova nacional de Enduro, o que demonstra o trabalho que tem sido feito”, numa lógica de consolidação de eventos que já inclui iniciativas de dimensão internacional.

O sucesso da organização é também atribuído ao trabalho conjunto no terreno. Doroteia Leça valoriza o envolvimento das entidades e das equipas, referindo que “toda a gente que aqui esteve sentiu a energia da organização, os trilhos bem preparados e a sinalização, fruto do trabalho do CDR Prazeres, da Associação de Ciclismo e de todos os que estiveram no terreno”, num esforço comum que considera determinante.

A dimensão da prova ultrapassou fronteiras regionais, com impacto directo na promoção do concelho. A presidente sublinha que “estiveram aqui cerca de 180 participantes e muitos vieram de fora da região, o que mostra que o êxito não é só interno e que é assim que vamos crescendo”, associando este tipo de eventos à projecção da Calheta.

Num concelho com agenda cada vez mais preenchida, Doroteia Leça assume que a dinâmica é para continuar, apontando para um calendário intenso nos próximos meses. A aposta passa por manter a regularidade de iniciativas, não só desportivas mas também culturais, reforçando a atractividade do município.