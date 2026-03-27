'Calheta Pelo Planeta' este sábado

O Município da Calheta vai voltar a associar-se à iniciativa mundial Hora do Planeta, promovendo a caminhada 'Calheta Pelo Planeta', a partir das 19 horas deste sábado, 28 de Março, com uma concentração na Praceta 24 de Junho, na Vila da Calheta.

Inserida num movimento global de sensibilização ambiental, a acção pretende incentivar a comunidade a adoptar comportamentos mais sustentáveis, nomeadamente através do gesto simbólico de desligar as luzes durante uma hora.

A iniciativa tem vindo a conquistar, ao longo dos anos, uma participação significativa, reunindo centenas de pessoas numa experiência que alia convívio, actividade física e consciência ambiental.

A concentração dos participantes está marcada para a Praceta 24 de Junho, sendo que a caminhada decorrerá entre as 20h30 e as 21h30, coincidindo com o período da Hora do Planeta, durante o qual a iluminação pública será temporariamente reduzida em algumas zonas da Vila da Calheta. O percurso terá início com uma subida até à Rotunda da Via Expresso (Calheta), seguindo pela Marginal em direcção ao Porto de Recreio, retornando depois ao ponto de partida.

A segurança do evento será assegurada pela PSP da Calheta, garantindo as condições necessárias para a realização da atividade.

A participação é livre e aberta a toda a população, não sendo necessária inscrição prévia. O Município convida todos os interessados a juntarem-se a esta causa, contribuindo activamente para a protecção do ambiente.

No início da caminhada, a Autarquia irá oferecer aos participantes um brinde surpresa e, no final, os interessados poderão desfrutar de uma sessão de relaxamento promovida pela Via Ativa.