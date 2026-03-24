Albuquerque admite reforço do apoio ao gás para 25 euros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, admitiu esta tarde a possibilidade de reforçar o apoio à garrafa de gás para 25 euros, medida que poderá ser decidida na próxima reunião do Conselho de Governo.

À margem de uma visita ao Montado dos Louros, no Sítio da Ribeira das Cales, no Monte, onde decorre uma intervenção numa área de 66,5 hectares no âmbito do PRODERAM2020, o governante foi questionado sobre medidas para mitigar o aumento do custo de vida.

Albuquerque sublinhou que o IVA já foi reduzido em alguns sectores, como combustíveis e gás, garantindo que o Executivo regional continuará a intervir para manter os preços mais baixos na Madeira.

Sobre a hipótese de IVA zero para bens essenciais, mostrou-se cauteloso, afirmando que o imposto já se encontra nos 4% e que qualquer nova redução depende da garantia de que terá impacto efectivo nos preços ao consumidor. “Caso contrário, quem paga são os consumidores, porque os intermediários absorvem o diferencial”, afirmou.

Relativamente ao gás, indicou que o apoio actual de 20 euros poderá ser aumentado para 25 euros, embora a decisão ainda não esteja fechada. Quanto ao preço, assegurou que o objectivo não é antecipar aumentos, mas sim “minimizar o impacto” junto das famílias.

“O que pode aumentar é o apoio. Se o gás aumentar, naturalmente ajustamos o apoio”, concluiu.