Cigarro esquecido provoca incêndio em habitação no Caminho do Amparo

Um incêndio numa habitação mobilizou, pelas 7 horas da manhã de hoje, os Bombeiros Sapadores do Funchal ao Caminho do Amparo, após alerta para chamas no interior de uma residência.

Segundo foi possível apurar, o fogo terá tido origem num cigarro aceso que o morador, de 90 anos, se terá esquecido no sofá, acabando por o incêndio. Antes mesmo da chegada dos meios de socorro, o residente conseguiu retirar o sofá para o exterior da habitação, evitando que as chamas se propagassem.

À chegada ao local, os bombeiros procederam à extinção do incêndio e à ventilação da casa.

Para a ocorrência foram mobilizadas quatro viaturas e 13 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Não há registo de feridos, nem danos significativos.