Irão acolhe favoravelmente mediação paquistanesa para pôr fim à guerra

O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, elogiou hoje os esforços de mediação do Paquistão para pôr fim à guerra com os Estados Unidos e Israel.

Durante uma conversa telefónica com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, o Presidente "agradeceu ao Paquistão pelos esforços de mediação para pôr fim à agressão contra a República Islâmica", segundo um comunicado da presidência iraniana.

Esta troca de mensagens ocorre no momento em que os ministros dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, do Egito e da Turquia se devem reunir em Islamabade para discussões sobre a guerra no Médio Oriente.