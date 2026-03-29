O 25.º Congresso Nacional do PS termina hoje em Viseu, com atenções centradas no discurso do secretário-geral reeleito, José Luís Carneiro, no qual deverá apresentar propostas para habitação, saúde e economia, e abordar o tema da legislação laboral.

Depois do dia de sábado ter sido marcado pelas tradicionais intervenções políticas das principais figuras socialistas, a primeira reunião magna da era de José Luís Carneiro encerra hoje e o discurso do secretário-geral reeleito é o momento mais aguardado.

Fonte do PS adiantou à Lusa que o discurso que marcará o fim do congresso será de "afirmação de uma alternativa reformista ao atual governo" e com propostas para a área da habitação, da saúde, da economia e dos rendimentos.

A reafirmação do objetivo de fazer convergir o salário médio português com o europeu num prazo de 10 anos será uma das linhas discursivas, além da apresentação de propostas para capacitar o tecido empresarial.

Com o tema da reforma da legislação laboral a marcar a agenda mediática e a relação entre Governo e parceiros sociais, Carneiro não deixará o assunto de fora da sua intervenção.

No discurso de abertura, na sexta-feira, o líder socialista - reeleito em diretas com 97,1% dos votos - exigiu à AD "que se decida" e esclareça se quer "convergências moderadas" com o PS ou acordos com o Chega, avisando que dirá um "rotundo não" a tentativas de desequilibrar o Tribunal Constitucional.

Hoje, entre as 09:00 e as 11:00, os delegados vão votar eletronicamente a moção global de orientação política de José Luís Carneiro, sob o lema "Contamos todos", e eleger os órgãos nacionais, os primeiros escolhidos desde que o secretário-geral socialista assumiu a liderança do partido.

Depois da proclamação dos resultados, está prevista uma homenagem evocativa a António Almeida Santos.

Hoje, também é notícia:

SOCIEDADE

Portugal entrou hoje ao horário de verão.

Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios avançaram uma hora às 01:00, passando a ser 02:00.

Na Região Autónoma dos Açores, a alteração foi feita às 00:00, mudando para a 01:00.

A hora legal voltará a mudar em 25 de outubro, para o regime de inverno.

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.