'Jaime Moniz' conquista 1.º lugar no Eco-Cozinheiros a nível nacional

A equipa de alunos do Curso Técnico de Gestão de Ambiente, tipo 6, da Escola Secundária Jaime Moniz, que representou a Região Autónoma da Madeira na Prova Final Nacional do desafio Eco-Cozinheiros – escalão C, alcançou um resultado de excelência ao conquistar o 1.º prémio.

Através de um comunicado de imprensa enviado pela escola é dado conta que este feito "constitui motivo de elevado orgulho, reflectindo o rigor, a dedicação e o sentido de responsabilidade demonstrados pelos alunos ao longo de todo o processo."

"A distinção obtida representa não apenas um reconhecimento do mérito individual e coletivo dos estudantes envolvidos, mas também um prestígio significativo para a escola e para toda a Região Autónoma da Madeira", acrescenta ainda.

A equipa vencedora é constituída pelos alunos: Francisco Andrade, Lara Jesus e Núria Camacho. Já a coordenação esteve a cargo da professora Nivalda Pereira.

Na prova final, os alunos apresentaram uma ementa cuidadosamente estruturada, aliando sustentabilidade ambiental e equilíbrio nutricional. O menu integrou três propostas gastronómicas: para entrada um creme aveludado de abóbora com feijão-manteiga e couve-galega, o prato principal foi um arroz caldoso de atum à moda mediterrânica e para terminar a refeição, uma delícia fresca de iogurte com maracujá da Madeira.

"Esta ementa destacou-se pela valorização de produtos regionais e pela abordagem consciente à redução do desperdício alimentar. Em particular, evidenciou-se o aproveitamento de atum embalado na Madeira e a utilização do maracujá regional, reforçando a identidade gastronómica local", lê-se na nota.

O projecto teve origem no desafio Eco-Ementas Mediterrânicas, tendo sido posteriormente seleccionado para o Eco-Cozinheiros. A proposta evidencia uma aplicação consistente dos princípios da Dieta Mediterrânica, promovendo simultaneamente a sustentabilidade ambiental, o consumo responsável e o equilíbrio nutricional.

"Este reconhecimento nacional reforça a importância da educação ambiental e alimentar, evidenciando o papel fundamental das escolas na formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para os desafios do futuro", termina o comunicado.