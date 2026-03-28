Célia Pessegueiro eleita vice-presidente da Mesa do Congresso do PS

Célia Pessegueiro acaba de ser eleita vice-presidente da Mesa do XXV Congresso Nacional do Partido Socialista (PS), a decorrer ao longo deste fim-de-semana, em Viseu.

A líder do PS-Madeira era a única madeirense a integrar as listas propostas pelo secretário-geral, José Luís Carneiro, numa reunião magna que conta com uma comitiva de mais de 60 elementos provenientes da Região – entre delegados eleitos e inerentes.

Líder do PS-Madeira lidera comitiva madeirense composta por 60 elementos, em Viseu.

Os resultados foram anunciados há instantes por Telma Correia, presidente da Comissão de Verificação de Poderes, que confirmou a eleição da lista para a Mesa do Congresso com uma expressiva aprovação de 96,46% dos votos.

Durante a intervenção que confirmou a regularidade de todo o processo, foram também revelados os resultados das restantes estruturas a sufrágio, com a eleição para presidente do partido e, por inerência, presidente do Congresso, Carlos César, a registar 89,9% dos votos. A Comissão de Verificação de Poderes somou 96,72% e a Comissão de Honra a recolheu 96,48% numa votação totalmente electrónica.

Sob o lema 'Contamos todos', José Luís Carneiro, reeleito a 13 e 14 de Março com cerca de 97% dos votos, traça como prioridades a habitação, a saúde e uma nova política fiscal capaz de garantir melhores salários, alavancada por uma economia que incorpore um choque tecnológico. Embora o líder socialista garanta não procurar eleições antecipadas, assume o claro objetivo de preparar o PS para "todas as responsabilidades".

Célia Pessegueiro vai defender as autonomias

Conforme avança a edição impressa do DIÁRIO deste sábado, Célia Pessegueiro vai aproveitar a sua intervenção no XXV Congresso Nacional do PS para lançar um repto aos partidos políticos nacionais: a criação de um pacto para uma revisão constitucional focada exclusivamente nas Autonomias.

Célia Pessegueiro foi a única madeirense a figurar nas listas do secretário-geral do PS.

No ano em que se assinalam os 50 anos da consagração das Autonomias Regionais, a líder do PS-Madeira considera ser o momento ideal para clarificar o texto fundamental. Em cima da mesa estarão propostas como a extinção do cargo de Representante da República e uma clarificação das competências próprias das Regiões.

Outro dos temas centrais da alocução que levará ao palco no Multiusos de Viseu será a Lei das Finanças Regionais, cuja revisão a dirigente quer ver concluída até ao final deste ano. A estratégia da líder regional passa por exigir que o Estado assuma os sobrecustos nas áreas da Saúde e da Educação e por defender que a capitação do IVA não seja ajustada à taxa praticada nas Ilhas, garantindo que a Madeira e os Açores não percam transferências de receitas caso decidam baixar este imposto.

Aproveitando a sua experiência enquanto presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro levará ainda ao conclave socialista a reivindicação da estipulação de prazos máximos para a aplicação das leis das autarquias locais nas Regiões Autónomas.