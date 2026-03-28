Porto Santo é "o expoente máximo" e um "laboratório nacional" de engenharia

O Porto Santo foi hoje palco de uma celebração "marcada pelo reconhecimento do papel determinante da engenharia no desenvolvimento da ilha e da Região Autónoma da Madeira", informa uma nota de imprensa a propósito a cerimónia do Dia Regional do Engenheiro, que dá conta das palavras do Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos, que "destacou o território como 'o expoente máximo do bom exemplo português da aplicação em laboratório daquilo que é o espectro máximo da engenharia', sublinhando ainda que a Madeira é 'um laboratório nacional' onde se testam soluções decisivas para o país", refere.

Na sua intervenção, Fernando de Almeida Santos defendeu "uma engenharia ativa, interventiva e orientada para o interesse público", acrescentando que "nós queremos mesmo estar do lado da solução”, afirmou, destacando que "a profissão deve contribuir para a melhor das opções daquilo que é o serviço às populações". O Bastonário salientou, também, "a importância das infraestruturas críticas e da sua articulação com a envolvente, defendendo que devem ser pensadas de forma integral para responder aos desafios da resiliência, da conectividade e da coesão territorial", cita a nota.

Já a presidente da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, Beatriz Jardim, sublinhou a relevância do encontro e o crescimento da instituição na Região. "Celebramos 40 anos de presença na Madeira e 90 anos de uma Ordem que se afirma cada vez mais como parceiro do desenvolvimento", disse, citada na nota, tendo ainda destacado que a engenharia "tem sido decisiva para transformar constrangimentos em oportunidades e para construir soluções ao serviço das populações".

Também Alfredo Camacho, engenheiro homenageado pelo seu papel na instalação da Central dessalinizadora da ilha, deixou palavras de gratidão pela distinção recebida. "Recebo esta homenagem com profunda gratidão e honra. Mais do que um reconhecimento individual, é o reflexo de um trabalho coletivo", afirmou, recordando "o carácter pioneiro da central de dessalinização e o impacto decisivo que teve na qualidade de vida e no desenvolvimento do Porto Santo". E lembrou: "Toda a água potável consumida no Porto Santo tem origem na dessalinização da água do mar."

Por sua vez, o João Baptista, engenheiro igualmente homenageado, deixou um "elogio sentido à ilha e ao seu valor singular", frisando que "o Porto Santo é um laboratório vivo", descrevendo a ilha como "terra amiga" e destacando a sua "história, resiliência e capacidade de inovar". Sublinhou ainda que a ilha deve ser cuidada "como algo raro e belo, para que nunca perca o seu brilho dourado".

A cerimónia serviu também para assinalar os 40 anos da presença da Ordem dos Engenheiros na Região Autónoma da Madeira e os 90 anos da Ordem em Portugal, numa data que juntou engenheiros, autoridades regionais e representantes institucionais num reconhecimento público do contributo da profissão para o desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo.