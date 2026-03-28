Luísa Sardinha homenageada pela comunidade escolar no 'XIX Encontro com o Escritor'

O 'XIX Encontro com o Escritor' voltou a reunir a comunidade escolar da EB1/PE/C da Ponta do Sol "numa celebração vibrante da leitura e de criatividade", realizada ontem, 27 de Março de 2026, no Centro Cultural John Dos Passos, tendo como "convidada de honra" desta edição "a escritora Luísa Sardinha, cuja presença iluminou uma manhã dedicada à imaginação, ao diálogo e ao prazer de contar histórias".

Numa nota de imprensa da escola, contam que "ao longo de todo o mês de Março, a obra 'A Girafa Sonhadora' foi trabalhada em contexto curricular e de enriquecimento curricular permitindo que as crianças/alunos explorassem o universo literário da autora através de leituras orientadas, atividades expressivas, produções artísticas e momentos de reflexão. Este percurso preparatório aprofundou o contacto com a escrita de Luísa Sardinha e potenciou a participação ativa dos alunos no encontro".

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A sessão do 'XIX Encontro com o Escritor' teve início às 11h00, com "uma abertura solene que acolheu calorosamente alunos, docentes, famílias e restantes membros da comunidade educativa. Seguiu‑se a apresentação oficial da autora convidada, que, poucos minutos depois, subiu ao palco para partilhar o seu percurso pessoal e literário. Entre memórias, inspirações e reflexões sobre o ato de escrever, Luísa Sardinha estabeleceu uma ligação imediata com o público, num momento marcado pela autenticidade e pela proximidade".

"A manhã prosseguiu com o momento teatral 'Receção Especial', protagonizado pelos alunos do 2.º A, que encantaram a plateia com uma dramatização criada especialmente para o evento. Depois os alunos do 3.º A apresentaram quadras originais inspiradas nas suas próprias ilustrações, num encontro harmonioso entre palavra e imagem que destacou a criatividade das crianças", conta a escola.

"Um dos pontos altos do encontro aconteceu com a Performance Literária Coletiva. Crianças do Pré‑Escolar e alunos do 1.º A, 4.º A e 4.º B uniram-se numa adaptação artística de obras de Luísa Sardinha, dando vida a personagens e universos literários através de diferentes expressões e idades. O resultado foi um espetáculo emotivo, colaborativo e profundamente envolvente", acrescenta.

O evento aproximou-se do final com "um 'Momento de Gratidão' dedicado à escritora. Foram entregues lembranças simbólicas" e o director da escola "dirigiu palavras de reconhecimento, sublinhando a importância de aproximar os alunos do mundo dos livros e de proporcionar experiências culturais que alimentem a curiosidade e o pensamento crítico. O encontro encerrou oficialmente sob fortes aplausos".

O 'XIX Encontro com o Escritor' reafirmou "o compromisso da escola com a promoção da leitura, da expressão artística e da formação cultural dos seus alunos, celebrando a literatura como espaço de encontro, imaginação e partilha. A direção da escola agradece a participação de toda a comunidade escolar e dirige um agradecimento especial à escritora convidada, aos professores do 1.º CEB, aos Educadores de Infância e ao Técnico Superior de Bibliotecas Escolares Paulo Setim, cujo contributo foi essencial para o sucesso desta iniciativa", conclui.