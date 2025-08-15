Acesso à Cascata dos Anjos continua interdito?

As férias de Eduardo Madeira na Região já foram notícia. O humorista tem publicado nas suas redes sociais várias imagens e vídeos das actividades que tem feito e dos passeios que tem dado pela ilha.

Uma dessas visitas levou-o até à Cascata dos Anjos, tendo, de imediato, originado vários comentários, muitos dos quais a dar conta do perigo da zona e da interdição do acesso à mesma. Também nos comentários à notícia publicada pelo DIÁRIO, as críticas não se fizeram esperar.

Mas continuará interdito o acesso à Cascata dos Anjos? É isso que procuramos confirmar neste fact-check.

Têm sido recorrentes os acidentes envolvendo turistas na chamada Cascata dos Anjos, uma aguagem da Ribeira da Junqueira, que cai sobre estrada municipal que liga a Madalena do Mar à Ponta do Sol (antiga Estrada Regional 101). Em Janeiro de 2023, um turista polaco perdeu mesmo a vida ao cair para o calhau.

Mas, nem mesmo a sinalização abundante a dar conta a interdição de circular naquela via, quer de carro, quer a pé, impede os turistas de se deslocarem para aquele ponto de interesse turístico, sobejamente conhecido nas redes sociais. Tudo por uma fotografia e um banho debaixo da cascata, ignorando o risco de queda de pedras, igualmente sinalizados, com painéis informativos em língua portuguesa e inglesa.

Eduardo Madeira juntou-se a essa ‘legião’ de fãs da Cascata dos Anjos. E estes dias passou por lá com a sua família, fazendo questão de publicar nas redes sociais várias fotos e vídeos que testemunham a ‘descoberta’ desta aguagem. A acompanhar o post, podemos ler que “a Madeira tem sempre surpresas escondidas por mais que a visitemos. Vale muito a pena explorar o tema cascatas, acreditem”.

Em resposta, outros internautas deram logo conta dos riscos associados a uma passagem por aquele local. “Não fazes ideia do perigo que corres; a qualquer momento podem cair pedras e pode tirar a vida a uma criança”, lemos num dos comentários. Noutro, que brinca com as palavras do humorista, é referido que “tem surpresas e pedras que caem com muita frequência junto com essas águas. Muito cuidado.”.

Nos comentários à notícia do DIÁRIO, a referência à interdição de circulação naquela estrada foi mais evidente. Há quem retoricamente questione “Mas o acesso a cascata não estava encerrado?”.

Embora o acesso a este local esteja proibido, com passagem autorizada apenas aos moradores e agricultores com terrenos naquela zona, no separador da página Visitmadeira dedicado à Praia dos Anjos, continua a constar uma referência a este ‘spot’, sem qualquer indicação da perigosidade ou risco associados.

“A Praia dos Anjos fica situada na via que estabelece a ligação entre a vila da Ponta do Sol e a Madalena do Mar. Nesta estrada (E.R. 101) pode, aliás, encontrar a célebre Cascata dos Anjos, uma emblemática queda de água que jorra de uma face rochosa e íngreme”, levos nessa publicação.

Certo é que, tal como tantas outras pessoas que diariamente por ali passam, o humorista cometeu uma infracção ignorou a sinalização colocada pela Câmara Municipal da Ponta do Sol que proíbe a circulação de pessoas e de automóveis na designada Estrada dos Anjos, no troço entre o sítio dos Anjos e o sítio dos Poios.

Além disso, não terá valorizado o alerta para o risco de queda de pedras, cuja informação está bem explícita num cartaz colocado pela autarquia.

Ver Galeria Há sinalização vária a alertar para a interdição e para o risco de queda de pedras, tanto em português, como em inglês. , Fotos DR/AM

Ao DIÁRIO, a Câmara da Ponta do Sol confirmou que nada se alterou em relação à proibição da circulação naquele local, uma interdição que vigora desde 2016, porque são recorrentes as quedas de blocos rochosos. Além disso, a autarquia deu conta do reforço da sinalização.

Quanto à fiscalização do cumprimento ou não das regras de trânsito, nomeadamente do respeito pela sinalização vertical ali colocada, a Câmara esclarece que não compete à autarquia esse papel, competência que caberá à Polícia de Segurança Pública (PSP).

Perante toda esta informação, podemos avaliar como verdadeiro o comentário que dá conta de que o acesso à Cascata dos Anjos se mantém interdito e que Eduardo Madeira e outros tantos turistas que acedem àquele local estão a infringir as regras vigentes.