Tiger Woods teve um acidente na Florida em que o carro capotou

A estrela do golfe Tiger Woods teve hoje um acidente de carro em que a viatura capotou, informou o Gabinete do Xerife do Condado de Martin, na Flórida, aos meios de comunicação.

As autoridades dizem que o acidente ocorreu pouco depois das 14:00, não muito longe de onde Woods vive, em Jupiter Island. Mas, até agora, não foram dados mais detalhes sobre o acidente, embora a CBS 12 tenha citado uma fonte que disse que não houve ferimentos graves.

O gerente de Woods na Excel Sports também não respondeu a um pedido de esclarecimentos sobre o incidente da agência noticiosa Associated Presse.

Esta foi a terceira vez que Woods esteve envolvido num acidente de carro. O mais recente, foi em fevereiro de 2021, quando o seu SUV saiu de uma estrada costeira em Los Angeles a alta velocidade e a estrela do golfe sofreu múltiplas lesões na perna e no tornozelo.

Na altura, o golfista norte-americano foi submetido a uma "longa" cirurgia devido a lesões no pé, tornozelo e tíbia da perna direita.

Numa nota após aquela cirurgia, o diretor médico do Harbor-UCLA Medical Center e o diretor Executivo Interino, Anish Mahajan, explicaram que Woods "sofreu grandes lesões ortopédicas que foram tratadas durante uma cirurgia de emergência por especialistas em trauma ortopédico".

Naquele acidente, que ocorreu em fevereiro de 2021, o xerife de Los Angeles County disse que Tiger Woods, que era o único ocupante do veículo, teve de ser desencarcerado.

Woods disse mais tarde que os médicos chegaram a considerar a amputação.

O golfista estava agora a tentar regressar ao golfe depois da sua sétima cirurgia nas costas, em setembro passado, mas ainda não tinha decidido se poderia jogar no Masters de 9 a 12 de abril.

Hoje, está marcada uma conferência de imprensa para as 17:00 locais (21:00 GMT)para mais esclarecimentos sobre o acidente na Flórida.

Antigo N.1 mundial, Tiger Woods não disputa competições desde julho de 2024.

O golfista regista 15 vitórias em torneios do Grand Slam.