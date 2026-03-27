Reuniões com Teerão previstas para próximos dias

O enviado especial norte-americano Steve Witkoff insistiu hoje que estão em curso "negociações com o regime iraniano" para resolver o conflito no Médio Oriente e que ainda "esta semana" deverão ter lugar reuniões entre as partes.

Na véspera de se completar um mês desde que o ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Teerão desencadeou uma resposta iraniana contra vários países da região, Witkoff afirmou "esperar sinceramente" que haja reuniões esta semana.

"Acho que o Presidente (Donald Trump) quer um acordo de paz", afiançou o enviado especial para O Médio Oriente.

Respondendo a questões durante um fórum empresarial em Miami (sul), Witkoff afirmou ainda que um "sinal muito, muito bom" de condições para resolução da crise é que "os navios estão a passar" pelo Estreito de Ormuz, bloqueado por Teerão em retaliação pelos ataques, e por onde passa mais de um quinto das exportações globais de petróleo e gás.