Brent cai mais de 9% após Trump anunciar conversações com Teerão

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, desceu hoje acentuadamente, mais de 9%, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado conversações com o Irão e um possível cessar-fogo no Médio Oriente.

Cerca das 11:30 em Lisboa, o petróleo Brent para entrega em maio estava a cair 9,2% para 101,86 dólares, contra 112,19 dólares na sexta-feira.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio também desceu, designadamente 9% para 89,43 dólares.

Anteriormente, o preço do petróleo Brent chegou a descer 13% e esteve a ser negociado abaixo de 100 dólares o barril, depois do anúncio do Presidente dos Estados Unidos.

Poucos minutos depois das 11:00 horas em Lisboa, o Brent chegou a cair até aos 96 dólares por barril depois de Trump ter assegurado numa mensagem na sua rede social Truth que os Estados Unidos e o Irão mantiveram, durante os últimos dois dias, conversações "muito positivas e produtivas" sobre a resolução total das suas hostilidades no Médio Oriente.

"Tendo em vista o tom das conversações profundas, detalhadas e construtivas, que continuarão ao longo da semana, instruí o Departamento de Guerra para adiar todos os ataques militares contra centrais elétricas e infraestrutura energética iraniana por um período de cinco dias, sujeito ao sucesso das reuniões e conversações em andamento", detalhou Trump.

O anúncio feito por Trump provocou uma viragem na cotação do petróleo que, no caso do Brent, tinha chegado a subir durante a manhã de hoje para um máximo de 114,43 dólares.