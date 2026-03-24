Trump insiste que há negociações e refere "um presente muito grande" de Teerão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, insistiu hoje que há negociações em curso para alcançar um acordo sobre a guerra desencadeada em conjunto com Israel contra o Irão, que tem "um presente muito grande" para oferecer a Washington.

"O que disse ontem [segunda-feira] é absolutamente verdade. Estamos em negociações neste momento", afirmou Donald Trump em declarações aos jornalistas na Casa Branca.

O líder norte-americano indicou que o seu enviado Steve Witkoff, o seu genro Jared Kushner, o vice-presidente, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, estão envolvidos no processo de diálogo, até agora negado por Teerão.

Nas suas declarações, Donald Trump disse que o Irão tem "um presente muito grande" para os Estados Unidos, relacionado com hidrocarbonetos e "equivalente a muito dinheiro".