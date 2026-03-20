Teerão acusou Reino Unido de cumplicidade na guerra

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, denunciou a utilização de bases militares britânicas pelos Estados Unidos, considerando tratar-se de cumplicidade de Londres na guerra.

A acusação de Abbas Araghchi foi comunicada diretamente à chefe da diplomacia britânica, Yvette Cooper, durante um contacto telefónico estabelecido no sábado passado.

De acordo com um comunicado sobre o assunto divulgado hoje em Teerão, Araghchi disse que as ações do Governo de Londres vão ser "certamente consideradas participação na agressão" e vão ficar "gravadas na história" das relações entre o Irão e o Reino Unido.

O governo britânico aprovou, no início de março, o uso estritamente defensivo de bases militares na região do Médio Oriente, depois de o Governo de Londres ter sido fortemente criticado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, pela recusa inicial.

Hoje, o Exército israelita anunciou novos ataques contra instalações do Governo iraniano em Teerão.

Entretanto, seis países mostraram-se prontos para garantir a segurança do Estreito de Ormuz "após a guerra".

A França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Países Baixos e Japão declararam-se "prontos para contribuir" nos esforços no sentido de garantir a navegação no Estreito de Ormuz.

A França, a Alemanha e a Itália especificaram que tal só poderia acontecer após a cessação das hostilidades.

O presidente francês, Emmanuel Macron, mencionou a possibilidade de uma "estrutura das Nações Unidas" para uma futura missão.

A Organização Marítima Internacional (OMI) tinha anteriormente solicitado a criação de um "corredor marítimo seguro" para retirar os navios retidos no Golfo.