Teerão ameaça Israel com "pesados ataques" aéreos

A Guarda Revolucionária do Irão ameaçou hoje Israel com "pesados ataques" de mísseis e drones, caso o inimigo continue as suas ofensivas militares, consideradas "crimes contra civis no Líbano e na Palestina".

"Advertimos o exército criminoso do regime (israelita) de que, se os crimes contra civis no Líbano e na Palestina persistirem", as forças de Israel vão "ser alvo de pesados ataques, com mísseis e drones", lê-se em comunicado.

Israel tem intensificado seus ataques e incursões no Líbano contra o movimento radical pró-iraniano Hezbollah, além de continuar a combater o grupo islamista palestiniano Hamas, autor do atentado terrorista de 07 de outubro de 2023, que levou à grande investida israelita na Faixa de Gaza.

Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro uma ofensiva militar contra o Irão, justificada pela inflexibilidade da República Islâmica nas negociações sobre enriquecimento de urânio, no âmbito do seu programa nuclear, o qual Teerão garante destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação, o Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Incidentes com projéteis iranianos foram também registados em Chipre, na Turquia e no Azerbaijão.