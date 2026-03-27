'Capitão' Bruno Fernandes diz que é positivo Portugal ser apontado com favorito

Bruno Fernandes assumiu hoje que será um "orgulho" ser o capitão de Portugal nos particulares com México e Estados Unidos e afastou qualquer pressão de Portugal ser apontado com favorito a vencer o Mundial2026 de futebol.

Com as ausências de Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva dos convocados para o estágio de março, o médio de 31 anos é o jogador com mais internacionalizações pela seleção portuguesa (85) neste lote de convocados, tendo sido promovido a capitão para os próximos dois jogos.

"Não sei se vou jogar, por isso ainda não sei se vou ter a braçadeira ou não", começou por brincar o médio do Manchester United, em conferência de imprensa em Cancún, junto da unidade hoteleira em que a comitiva lusa está a estagiar antes do duelo de sábado com o México.

"Obviamente que é um privilégio enorme se assim acontecer. São coisas que nem chegamos a sonhar. Só estar na seleção por si é o maior sonho que alguma vez poderia ter concretizado. Entrar em campo, poder cantar o hino e com a braçadeira de capitão poder liderar a equipa num jogo com um estádio tão icónico como o Azteca, é um motivo de enorme orgulho para mim", confessou.

Para Bruno Fernandes, o encontro na Cidade do México vem trazer um novo desafio aos jogadores, sobretudo pela altitude em que se encontra a cidade, 2.240 metros acima do nível do mar.

"Na Arménia também existiu essa questão, não era tanto, mas não senti nada. Aqui o respirar será diferente e o Paulinho já explicou que a bola viaja mais rápido. Vai ser muito importante entender o que vamos sentir, como nos podemos adaptar e com isso ter outra noção quando chegar o Mundial", explicou.

Sobre o favoritismo dado a Portugal, o jogador do Manchester United aceita a pressão e até admitiu que isso poderá ser um aspeto positivo.

"Isso não é algo negativo. Devemos ver isso como algo bom. É sinal que olham para nós como uma grande equipa, com grandes jogadores. Não temos de ter medo de nada nem de ninguém. Todos sabem que vamos entrar sempre para ganhar", concluiu.

Portugal trabalha e despede-se ainda hoje do Mayakoba Training Center com uma sessão agendada para 17:00 (22:00 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos do treino a serem abertos à comunicação social, como é habitual.

Após o treino, a comitiva lusa viaja para a Cidade do México, onde, no sábado (02:00 de domingo em Lisboa), defronta a seleção local, na reabertura do mítico Estádio Azteca.

Também em encontro particular, Portugal defronta depois os Estados Unidos, em 31 de março, em Atlanta.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.