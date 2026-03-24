Madeira deve assumir-se como "plataforma atlântica essencial", diz Bruno Macedo

O PSD apresenta um projecto de resolução que recomenda a defesa de uma "posição geoestratégica da Região Autónoma da Madeira, um pilar de segurança e defesa da União Europeia no Atlântico".

Bruno Macedo fez uma intervenção em que referiu a situação mundial, com mudanças claras do equilíbrios de poder e segurança.

A segurança, diz, "deixou de ser um conceito distante e abstracto", com a Europa a estar muito mais exposta e a necessitar de "assumir maior responsabilidade pela sua segurança".

Regiões, como a Madeira, com "posição estratégica relevante não podem ser periféricas", não podem ser "periferias administrativas".

A Madeira, afirma, é uma "centralidade atlântica". A segurança passa pela protecção de rotas, de cabos submarinos ou monitorização de recursos.

O PSD defende o reconhecimento da Madeira como um "activo estratégico na segurança europeia", como instrumentos de financiamento, no quadro comunitário, para, por exemplo, infraestruturas portuárias e aeroportuárias e a criação de um fórum permanente de reflexão estratégica.

A Madeira, diz Bruno Macedo, deve assumir-se e ser reconhecida como "plataforma atlântica essencial, para Portugal e para a Europa".