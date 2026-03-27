JP Madeira visita Casa de Saúde São João de Deus e defende política de priorização da saúde mental dos jovens

A Juventude Popular da Madeira, juventude partidária do CDS-PP Madeira, iniciou as 'Jornadas da Saúde Mental – Uma geração que se ouve' com uma visita à Casa de Saúde São João de Deus, primeira instituição ouvida no âmbito desta iniciativa. A comitiva, composta por Leandro Silva, João Pedro Sousa e Roberto Gouveia, reuniu com a direcção e demais técnicos da instituição.



"Um dos dados que mais marcou a JP Madeira foi o facto haver um número considerável de jovens utentes, alguns com situações particularmente complexas. A estrutura destacou ainda a preocupação com o impacto do uso precoce das novas tecnologias, bem como com as dependências tradicionais e as dificuldades sentidas na reinserção", indica nota à imprensa.





“Não podemos continuar a olhar para a saúde mental dos jovens como um tema secundário. Os dados e os testemunhos que aqui ouvimos mostram que esta é uma realidade séria, que exige mais prevenção, mais acompanhamento e mais capacidade de resposta”, sublinhou a estrutura.





A Juventude Popular da Madeira enalteceu também o papel da Casa de Saúde São João de Deus, instituição com 102 anos de serviço aos madeirenses, reconhecida pelo seu trabalho de excelência na área da saúde mental, e valorizou o esforço desenvolvido ao nível da prevenção junto das escolas e da oportunidade de alguns desses alunos virem a ser voluntários na instituição.





Na reunião, foram ainda identificadas dificuldades concretas que continuam por resolver na Região, como a falta de casas de transição e apartamentos de autonomização, fundamentais para uma verdadeira reinserção dos utentes. Por isso, “fazia todo o sentido começar estas Jornadas numa instituição incontornável como a Casa de Saúde São João de Deus, que há mais de um século serve a Madeira e conhece, como poucas, os desafios que hoje se colocam nesta área”, enaltece a estrutura.